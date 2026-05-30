  ''Narkokapan Van'' operasyonunda detaylar ortaya çıktı: Tutuklananların sabıkası dikkat çekti
''Narkokapan Van'' operasyonunda detaylar ortaya çıktı: Tutuklananların sabıkası dikkat çekti

Van merkezli 11 ilde yapılan sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 98 şüphelinin toplam 664 suç kaydının olduğu tespit edildi.

AA30 Mayıs 2026 Cumartesi 11:16 - Güncelleme:
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakların suçlulardan arındırılması, uyuşturucu temelli suçların önlenmesi ve gençlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 102 şüpheliyi belirleyen Van Emniyet Müdürlüğü, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda 20 Mayıs'ta 11 ili kapsayan operasyon düzenledi.

67 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

"Narkokapan Van" adı verilen operasyonda yer alan 850 personelden oluşan 176 ekip, bir helikopter, bir insansız hava aracı, 2 dron, 9 narkotik dedektör köpeği kullanarak 67 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 7'si çocuk, biri kadın 100 şüpheliden 98'i "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Yapılan araştırmalar sonucu söz konusu zanlıların uyuşturucu başta olmak üzere farklı suçlardan toplam 664 kaydının bulunduğu belirlendi.

98 ŞÜPHELİNİN TOPLAM 664 SUÇ KAYDININ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak" suçundan 155, "hırsızlık" suçundan 111, "kasten yaralama" suçundan 88, "tehdit-hakaret" suçundan 57, "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan 37, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 35, "mala zarar verme" suçundan 31, "dolandırıcılık" suçundan 16, "yağma" suçundan 12, "kasten öldürme-kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 5, "cinsel saldırı" suçundan 3, "terör" suçundan 2 ve diğer suç türlerinden 112 olaya karıştığı tespit edildi.

Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, operasyonun uyuşturucuyla mücadelenin yanı sıra sokak suçlarının ve kentteki şiddet olaylarının önlenmesi bakımından önemli olduğunu belirterek, gözaltına alınan şüphelilerin 664 suç kaydının bulunmasının da bunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Mutlu, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması için Van Emniyet Müdürlüğü olarak 7 gün 24 saat fedakarca görev yapan meslektaşlarına teşekkür etti.

