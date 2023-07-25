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Narkotik operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

AA25 Temmuz 2023 Salı 03:24 - Güncelleme:
Narkotik operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda U.K. ve Ö.U. gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramalarda, 223 gram metamfetamin, 82 gram esrar ve bir tabanca ele geçirildi

Öte yandan ekipler şüphe üzerine durdurdukları ticari taksi içerisinde bulunan A.S. ve D.S'nin üzerinden 512 gram eroin, 4 gram metamfetamin, 1 gram kokain ve 2 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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