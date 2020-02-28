28 Şubat 2020 Cuma 09:28 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 09:28

Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik şehit oldu. Saldırıda ağır yaralanan askerlerimiz Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildi. Tüm Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan külliyede kurmaylarıyla beraber 6 saat süren güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Saldırının ardından NATO'nun 5. maddesi yeniden gündeme geldi. NATO 5. madde nedir? NATO'nun 5. maddesi ne? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler..

NATO'NUN 5. MADDESİ NE?

İdlib'de Esed rejiminin alçak saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Saldırının ardından NATO'nun 5. maddesi yeniden gündem konusu oldu. 5. maddeye göre, NATO ülkesine saldırı olduğu takdirde, bu saldırı tüm birliğe yapılmış sayılıyor. İşte o madde!

NATO Antlaşması'nın 5. maddesi şöyle:

"Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da kendilerinden birine ya da daha fazlasına yöneltilecek silahlı bir saldırının, hepsine yönelmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa, BM Yasası'nın 51'inci Maddesi'nde tanınan bireysel ya da kollektif öz savunma hakkını kullanarak her birinin, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile uyum içinde, silahlı güç kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak, saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflar'a yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."

İDLİB'DE HAVA SALDIRISINDA 33 MEHMETÇİĞİMİZ ŞEHİT OLDU

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Esed rejimi tarafından İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerin şehit düştüğünü açıkladı.

Doğan, AFAD İl Müdürlüğü binasında, gazetecilere İdlib'de TSK'ye yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Saldırının rejim unsurlarınca gerçekleştirildiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Esed rejim güçleri tarafından İdlib'de TSK mensuplarımıza karşı yapılan hava saldırısı sonucu 22 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştım. Yaralılarımızın ve ağır yaralılarımızın olduğunu da ifade etmiştim. Maalesef ağır yaralılarımızdan 7 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili durumu kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğim. Milletimizin başı sağ olsun."