Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lahey'de NATO Zirvesi'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Caydırıcılığımızın artırılmasına ve savunmamızın güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Türk savunma sanayiinin son yıllarda yaptığı büyük atılım, dünyada parmakla gösterilmektedir.

SİHA ve İHA başta olmak üzere birçok alanda küresel ölçekte söz sahibiyiz.

Konsey oturumunda savunma harcamalarımızı 10 yıllık sürede gayri safi yurt içi hasılalarımızın yüzde 5'i düzeyine çıkarmayı kararlaştırdık

Müttefikler arasındaki savunma sanayii ürünlerinin ticaretinde engellerin kaldırılmasına yönelik anlayışın ittifak belgelerine yansıtılmasına öncülük ettik

Uluslararası gündemi domine eden olayların hemen hepsi Türkiye'nin yakın çevresinde yaşanıyor. Ülkemizi tüm bu krizlerin uzağında tutmaya gayret ediyoruz

Ukrayna'da devam eden savaşın bölgesel ve küresel sonuçları oldu. Savaşın bitmesi için yoğun çabalarımız sürüyor.

Avrupa Birliği'nin savunma ve güvenlik alanındaki girişimlerinin NATO'yu tamamlayacağı nitelikte olması gerektiğinin altını çizdim.

Terörizm NATO'ya yönelik güncel iki temel tehditten biri olarak kayda geçmiştir. Terörle mücadele dayanışmayla olur.

Lahey'de terörle mücadelenin ancak müttefiklerin samimi dayanışmasıyla başarılabileceğini vurguladım. Zirve bildirisine bu tehdidin yansıtılmasını sağladık

GAZZE MESAJI

Şimdiye kadar saldırılarda çoğu çocuk, kadın 56 bin Gazzeli hayatını kaybetti. Yine çoğu çocuk, kadın 129 bin Gazzeli yaralandı.

Gazze'nin yüzde 80'i yıkıldı. İki milyonu aşkın Gazzeli kardeşimiz zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Vicdan sahibi hiçbir insan buna sessiz kalamaz.

Bebekler uyurken susulur, bebekler öldürülürken susulmaz. Uluslararası toplumun İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığını müşahede ediyoruz.

Hiçbir kural tanımayan uluslararası hukuku açıkça ihlal eden İsrail ihlallerine yenilerini ekliyor

Bölgedeki tüm ülkeler gibi İsrail'in de güvenliği komşularının istikrarından, huzurundan ve refahından geçmektedir

Bin yıldır aynı topraklarda yaşıyoruz, ebediyende yaşamaya devam edeceğiz. Hakikatleri cesaretle söylemeye devam edeceğiz.

İRAN-İSRAİL SAVAŞI

En son askeri tırmanma bölgemizi çok ciddi risklerle karşı karşıya bıraktı. Krizin ilk anından itibaren yoğun diplomasi trafiği yürüttük

İran'la sorunların kalıcı çözümü diplomasi ve müzakere ile mümkündür. Bölgemiz, savaşla, yıkımla hiçbir yere ulaşılamayacağının örnekleriyle doludur

ABD Başkanı Trump'ın gayretiyle sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Dostum Trump'ın çağrısına tarafların koşulsuz uymasını bekliyoruz

Ateşkesin kalıcı sükunete tahvil edilmesini ümit ediyoruz. Orta Doğu'da barışın temini için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor

En son askeri tırmanma bölgemizi çok ciddi risklerle karşı karşıya bıraktı. Krizin ilk anından itibaren yoğun diplomasi trafiği yürüttük

Türkiye'ye herhangi bir saldırı olmadıktan sonra, Türkiye'ye yönelik bir saldırı olmadığı taktirde ki şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye, bölgesinin bir barış ülkesidir ve bölgesinde de barışın hakim olması için bütün gayretlerini göstermektedir. Özellikle İsrail'in bu çekilmez, dayanılmaz tavrına karşıda biz orada zulmün karşısında yer almayı devam ettireceğiz

EUROFİGHTER VE F-35 SATIŞI

Gerek İngiltere gerek Almanya ile görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz ve bu konuda olumlu gelişmeler var

F-35 konusunu görüştük. F-35 konusunda 1 milyar 300-400 milyon dolar ödeme yaptık ve F-35'leri alma noktasında Sayın Trump'ın da iyi niyetli olduğunu gördük

TRUMP'IN SKANDAL GAZZE PLANI

Trump ile Gazze'nin sahilinde kumarhane olması gündeme gelmedi. Böyle bir şey gündeme gelse bile benim vereceğim cevap ve duruşum bellidir.