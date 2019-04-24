NATO lojmanlarına ateş edenlerle ilgili karar
İzmir'in Buca ilçesinde, NATO lojmanlarına silahla ateş eden 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Muammer Başkan
Geçtiğimiz Pazar günü saat 02.50 sıralarında Buca ilçesi sınırlarında bulunan NATO lojmanlarına silahla ateş edildi. İhbar üzerine, polis ekipleri yapılan kovalamaca sonrasında S.K ve D. K isimli şüphelileri olayda kullandıkları pompalı tüfek ile yakaladı. Şahısların yapılan ilk sorgusunda uyuşturucu ve asayiş suçlarından kayıtları olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sorgulanmak üzere götürüldü. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevkedilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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