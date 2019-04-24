NATO lojmanlarına ateş eden şahıslar terör örgütü DEAŞ bağlantılı çıktı

İzmir'in Buca ilçesindeki NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açan iki şüpheli tutuklandı. Buca ilçesindeki NATO lojmanları civarına taksiyle gelerek binaya pompalı tüfekle ateş ettikten sonra yakalanan E.D.K. ve B.S.K'nin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan elde edilen dijital verilerde terör örgütü DEAŞ içerikli videolar tespit edildi.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla tutuklandı. Buca'daki NATO binasına 21 Nisan'da saat 03.00 sıralarında taksiyle gelen iki şüpheli, pompalı tüfekle binaya doğru ateş ederek kaçmıştı.

Koşarak uzaklaşmaya çalışan şüpheliler İZBAN Koşu İstasyonu civarında yakalanmıştı. Olay yerinde yapılan incelemede NATO lojmanlarının bekçi kulübesinin 10 ayrı yerden isabet aldığı belirlenirken, şüphelilerle birlikte olayda kullanılan pompalı tüfek, kar maskesi ve 25 tüfek kartuşu ele geçirilmişti.