İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2026 Cuma / 6 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7463
  • EURO
    53,1232
  • ALTIN
    6650.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • NATO: Türkiye'nin bu önemli zirveye ev sahipliği yapmasından dolayı çok müteşekkiriz
Güncel

NATO: Türkiye'nin bu önemli zirveye ev sahipliği yapmasından dolayı çok müteşekkiriz

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Büyükelçi Kevin Hamilton, Türkiye'nin Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne “harika Türk misafirperverliğiyle” başarılı bir şekilde ev sahipliği yapacağına inandığını ifade etti.

AA22 Mayıs 2026 Cuma 20:28 - Güncelleme:
NATO: Türkiye'nin bu önemli zirveye ev sahipliği yapmasından dolayı çok müteşekkiriz
ABONE OL

Büyükelçi Hamilton, "NATO-Sırbistan 2026" askeri tatbikatını gözlemlemek için geldiği Sırbistan'ın güneyindeki Bujanovac kenti yakınındaki Borovac Eğitim Alanı'nda, AA muhabirine gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamilton, düzenlenen tatbikatın NATO ile Sırbistan arasındaki ortaklığın ve pratik işbirliğinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Balkanlar'daki güvenlik durumunu genel olarak oldukça istikrarlı ve güvenli olarak değerlendirdiklerini belirten Hamilton, NATO'nun bu istikrara bağlı olduğunu söyledi.

Kosova'yı da ziyaret ettiğini kaydeden Hamilton, Kosova'daki kurumlarla ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) liderliğiyle görüştüğünü aktardı.

Hamilton, görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini belirterek Kosova'daki güvenlik durumunun da istikrarlı olduğunu dile getirdi.

- "TÜRKİYE'NİN BU ÖNEMLİ ZİRVEYE ANKARA'DA EV SAHİPLİĞİ YAPMASINDAN DOLAYI ÇOK MÜTEŞEKKİRİZ"

Ankara'da yapılacak NATO zirvesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hamilton, "Türkiye'nin bu önemli zirveye Ankara'da ev sahipliği yapmasından dolayı çok müteşekkiriz. Her zaman olduğu gibi o harika Türk misafirperverliğiyle ev sahipliği konusunda mükemmel bir iş çıkaracaklarını biliyoruz." dedi.

Hamilton, Ankara'daki zirvenin savunma üretiminin artırılması, Ukrayna'ya destek ve müttefiklerin savunma harcamaları olmak üzere üç temel başlık etrafında şekilleneceğini vurguladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Selde akıntıya kapıldı! Vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.