22 Mart 2022 Salı 00:28 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 00:29

ATO Congresium'daki 17. Ankara Kitap Fuarı'nda imza gününe katılan Kalın, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmesi bekleniyor mu?" sorusuna Kalın, "Evet, ABD Başkanı ile diğer katılacak liderlerle ikili görüşmeleri olacak. Bir gün içerisinde yapılabilecek toplantı sayısı sınırlı ama elimizden geldiğince, programlar el verdiği ölçüde bu görüşmeler gerçekleşecek." yanıtını verdi.

"Türkiye, NATO Zirvesine hangi somut önerilerle gidecek?" sorusu üzerine Kalın, Başkan Erdoğan'ın hem NATO ittifakının birlik ve dayanışması hem de bundan sonraki dönemde müttefikler arasındaki ilişkilerin hangi temel ilkeler üzerine bina edilmesi gerektiğiyle ilgili çok önemli mesajlar vereceğini söyledi.

Başkan Erdoğan'ın, Rusya-Ukrayna savaşı sonlandırıldıktan sonra Rusya ile NATO'nun, Batı ittifakının ilişkilerinin hangi çerçeveye oturtulması gerektiğiyle ilgili bir perspektif sunacağını dile getiren Kalın, bu açıdan zirveyi son derece önemsediklerinin altını çizdi.

Kalın, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile hem görüşebilen hem de iki ülkenin güvenine sahip bir ülke olduğunu vurguladı.