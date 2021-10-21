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NATO'dan çekilme sonrası ilk zirve toplantısı! Bakan Akar NATO Karargahı'nda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi. NATO Savunma Bakanları Toplantısı, hazirandaki NATO Zirvesi'nden ve ittifakın bu yaz Afganistan'dan çekilmesinden sonra düzenlenen ilk toplantı olması bakımından önem taşıyor.

AA21 Ekim 2021 Perşembe 13:45 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 13:45
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Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret ederek personelle görüştü, süren çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını söyledi.

Türkiye'nin bugüne kadar NATO'da üzerine düşenleri yerine getirdiğini vurgulayan Akar, bundan sonra da bu görevlerini sürdüreceğini belirtti.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, hazirandaki NATO Zirvesi'nden ve ittifakın bu yaz Afganistan'dan çekilmesinden sonra düzenlenen ilk toplantı olması bakımından önem taşıyor.

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