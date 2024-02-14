NATO Hava Komutanlığı, sosyal medya platformu üzerinden yayımladığı mesajda Geliştirilmiş Hava Polisliği kapsamında Romanya Feteşti 86'ncı Hava Üssünde görev yapan Türk F-16'larının görüntülerini paylaştı.
"İTTİFAKIN ORTAK SAVUNMASINA BAĞLILIĞIN BİR GÖSTERGESİ"
NATO Hava Komutanlığı, "İttifakın ortak savunmasına bağlılığın bir göstergesi" ifadelerine yer verdiği paylaşımında Geliştirilmiş Hava Polisliği kapsamında Romanya Feteşti 86'ncı Hava Üssünde görev yapan Türk F-16'larının görüntülerini paylaştı.