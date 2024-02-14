İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2024 Çarşamba / 5 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7378
  • EURO
    32,9533
  • ALTIN
    1967.74
  • BIST100
    8994
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • NATO'dan Türkiye paylaşımı! Türk F-16'larına gururlandıran görev
Güncel

NATO'dan Türkiye paylaşımı! Türk F-16'larına gururlandıran görev

NATO Hava Komutanlığı'nın, 'İttifakın ortak savunmasına bağlılığın bir göstergesi' ifadelerine yer verdiği paylaşımında yayımladığı Romanya Feteşti 86'ncı Hava Üssünde görev yapan Türk F-16'larının görüntüleri, izleyenleri gururlandırdı.

14 Şubat 2024 Çarşamba 01:49 - Güncelleme:
NATO'dan Türkiye paylaşımı! Türk F-16'larına gururlandıran görev
ABONE OL

NATO Hava Komutanlığı, sosyal medya platformu üzerinden yayımladığı mesajda Geliştirilmiş Hava Polisliği kapsamında Romanya Feteşti 86'ncı Hava Üssünde görev yapan Türk F-16'larının görüntülerini paylaştı.

"İTTİFAKIN ORTAK SAVUNMASINA BAĞLILIĞIN BİR GÖSTERGESİ"

NATO Hava Komutanlığı, "İttifakın ortak savunmasına bağlılığın bir göstergesi" ifadelerine yer verdiği paylaşımında Geliştirilmiş Hava Polisliği kapsamında Romanya Feteşti 86'ncı Hava Üssünde görev yapan Türk F-16'larının görüntülerini paylaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.