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‘Ne koparsak kardır’ çetesi 

Girdikleri 19 iş yerinden tencereden, otomobil lastiğine, fıstıktan, peçeye kadar onlarca çeşit mal çalan 1’i kadın 9 kişilik çete yakalandı. Örgütün 1.5 milyon liralık hırsızlık yaptığı öğrenildi. 

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İstanbul’da polis ekipleri çeşitli ilçelerde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlattı. Polis, olayların meydana geldiği iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelediğinde, hırsızlıkların aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Şüphelilerin bazı olaylarda içinde şoförünün uyuduğu park halindeki tırlardan da eşyaları çaldıkları belirlendi. İki ay süren çalışmanın ardından kimlikleri tespit edilen 9 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon yapıldı. 8 adrese yapılan baskında çete lideri Yasin Ç., Murat U., Süleyman Y., Nazmi, Eren Y., Barış M., Fikret G., Gül U., Münir K. gözaltına alındı. Şüphelilerin şubedeki sorgularında çete lideri Yasin Ç’nin hırsızlık suçundan daha önceden 120 kez yakalandığı tespit edildi. 

AKILALMAZ YÖNTEMLER 

Polisin yaptığı detaylı incelemelerde, şüphelilerin kiralık kapalı kasa araçlarının plaklarının harf ve rakam gruplarını ayakkabı boyası kullanarak değiştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin sabaha karşı girdikleri iş yerlerinden tekstil malzemesi, peçete, akü, otomobil lastiği, Antep fıstığı, tencere tava gibi onlarca çeşit eşya çaldığı, tüm bu malları sürekli olarak 2 ayrı alıcıya sattıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin şubede verdikleri ifadelerinde yaptıkları suçları kabul ettikleri öğrenildi. Şubedeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden 8’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 

Gözyaşları içinde okudu, salondakiler ayakta alkışladı “Seni çok özlüyorum baba”

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