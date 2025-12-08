Necip Hablemitoğlu suikastı davası ertelendi

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya devam edildi. Davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem salonda hazır bulunurken Mehmet Narin ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014'ten beri devam eden Gaffar Okkan suikastıyla ilgili soruşturma kapsamında iddianamenin ve Levent Göktaş'ın bu davadaki ifadelerinin istendiğini bildirdi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mahkemeden, Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluk halinin, diğer sanıkların da adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesini istedi.

Söz verilen sanık Nuri Gökhan Bozkır, dosyada aleyhine delil bulunmadığını söyleyerek, "Olaya ilişkin kamera görüntülerinde benim olmadığım bilirkişi raporu ile sabittir. Görüntülerdeki kişilerle de alakam yok. Kaçma şüphem yok. Buradaki hiçbir sanığın bu olaydan çıkar elde ettiğini göremezsiniz. Tahliyemi istemiyorum, yapmayacağınızı biliyorum kendimi küçük düşürmek istemiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, mahkemeden adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Sanık avukatları, duruşma savcısının değiştiğini ve yeni gelen duruşma savcısının esas hakkında yeni bir mütalaa hazırlamasını, sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının da kaldırılmasını talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, esas hakkında mütalaada değişiklik yapıp yapmayacağını bildirmek üzere dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

Duruşma, 30 Ocak 2026'ya ertelendi.

İDDİANAMEDEN

FETÖ'ye ilişkin çalışmalar yapan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde başından vurularak öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem'e "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek", emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek'e "tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle dava açılmıştı.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen davada, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in de "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Mahkeme, 18 Mayıs 2023'teki celsede tutuklu sanıklar Göktaş, Altaylı, Bozkır, Mumcuoğlu, Köstem ve Emek'i "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı.

Mahkeme, adli kontrol tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle sanık Bozkır hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartmıştı. Bozkır, 2 Ocak'ta Ankara'da yakalanmış, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.