Nefes kesen taze çiçek tasarımları

Lüks taze çiçek tasarımları, giderek daha popüler hale geliyor. Herhangi bir düzenlemeye zarafet ve sofistike bir dokunuş katabilirler ve herhangi bir stil ya da temaya uyacak şekilde yapılabilirler. Bunun için tazecicek.com online butik mağazasında aralarından seçim yapabileceğiniz birçok seçenek bulunuyor.



YAPAY ÇİÇEKLERİN YERİNİ TAZE ÇİÇEKLER ALIYOR



Hemen her insanın hayatında çiçek önemli bir yere sahiptir. İsterseniz günlük olarak isterseniz özel günleriniz için isterseniz evinizin dekoruna şık bir hava katmak için, hemen solacak çiçekler yerine, taze çiçek tasarımlarını deneyebilirsiniz.

2000 yılında sadece İstanbul ilinde hizmet veren tazecicek.com, 2017 yılından beri Türkiye'nin birçok iline de sipariş gönderimine başladı. Ankara, Bursa, Eskişehir, Çeşme, Kayseri, Mersin, İzmir, Adana, Konya, İzmit, Bodrum gibi bölgelerden de sipariş alımına başladı.

EN ÖZEL TAZE ÇİÇEKLERDE İNDİRİMLİ FİYATLAR



Çoğu çiçekçi mağazasında istediğiniz çiçek türlerini bulamayabilirsiniz. Üstelik herhangi bir yerde bulunan çiçekçilere gidip çiçek satın almak çoğu durumdan zamandan tasarruf etmek için zorlayıcıdır.

Ancak tazecicek.com üzerinden online yapacağınız siparişlerde;

· Doğum günü, yıldönümü, yeni bebek, düğün, açılış gibi gönderim amacınıza uygun şekilde taze çiçek tasarımlarını hazırlıyor.

· Sipariş verirken, istediğiniz çiçek türlerini tercih edebiliyor ve sayısını belirleyebiliyorsunuz.

· İstediğiniz tasarımda renk çeşitliliğini de tercih etme ayrıcalığınız bulunuyor.

Tazecicek.com sitesi üzerinden çiçek marketine giriş yaptığınızda; dekoratif çiçekler, butik çiçekler, kişiye özel çiçekler ve daha fazlasını inceleyerek, hayalinizdeki tasarımı seçebiliyorsunuz.

TAZE ÇİÇEKLERDEN BUTİK ÇİÇEKLER



Bir buket taze çiçeklerden tasarlanmış butik çiçekler, tazecicek.com üzerinden aldığınızda daha uygun fiyat seçeneklerine ve indirimli fiyatlara sahip şekilde sunuluyor. Bu çiçekler ustalıkla seçilerek, Londra Judith Blacklock Flower School'da eğitim görmüş, uzman tasarımcılar tarafından hazırlanıyor.

Tazecicek.com üzerinden vereceğiniz siparişlerde;

· Dekorasyonunuza farklı bir hava katmak için taze butik çiçeklerden yararlanabilirsiniz.

· Vazoda çiçekler yerine daha zarif tasarımlarla oluşturulmuş butik çiçeklerden seçim yapabilirsiniz.

· Butik çiçekler içinde menekşeler, kaktüsler, güller, sukulentler, lisyantuslar, orkideler ve daha fazlası çiçek türünde tasarımlar hayal edebilirsiniz.

Tamamıyla en taze ve renk cümbüşüyle tasarlanan çiçek sepeti içinde, farklı gönderim amaçlarına uygun taze çiçek tasarımlarından seçim yapabilirsiniz. Böylece hem siz hem de göndereceğiniz kişi mutlu olur.

TAZE ÇİÇEK TASARIMLARINDA GÜVENLİ VE KOLAY ALIŞVERİŞ



Bir servet harcamadan evinize biraz kişilik katabilir ya da değer verdiğiniz kişinin gününü daha da güzelleştirebilirsiniz. Bunun için taze çiçeklerden yapılan tasarımlardan yararlanabilirsiniz.

İster işyerindeki bir masa için küçük bir aranjman planlıyor olun ister özel bir gün için daha abartılı bir aranjman planlıyor olun. Taze çiçek aranjmanlarını güvenli ve kolay bir şekilde www.tazecicek.com üzerinden sipariş verebilirsiniz.

Tazecicek.com üzerinden çiçek siparişi verirken;

· Çiçek çeşitleri arasından seçim yaparak tercihinizi belirliyorsunuz.

· Bütçenize uygun fiyat aralıklarında seçim yapma hakkına sahip oluyorsunuz.

· Tercih ettiğiniz tasarım için renk seçimini de yapabilirsiniz.

· Siparişlerinizde gönderi amacınıza uygun şekilde seçim yapabiliyorsunuz. Belki bir doğum günü belki bir kutlama ya da düğün belki de yeni doğan bir bebek kutlaması için tercihlerinizi kolaylıkla yapabiliyorsunuz.

· Göndereceğiniz adres, ulaştırma gün ve saati de sipariş formuna eklenerek, siparişinizi tamamlayabilirsiniz.

Düzenli olarak sipariş göndermek için, site üzerinden üyelik açarak, istediğiniz tasarım taze çiçeğin, istediğiniz adrese ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Tazecicek.com üzerinden verilen siparişlerde tüm kargo hizmeti büyük bir özenli gerçekleştirilmekte ve teslimatınız siparişle aynı gün içinde yapıldığından, %100 müşteri memnuniyeti de ön plana çıkarılmaktadır.