19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8795
  • 6,5832
  • 240.666
  • 96.272
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Nefes kesen uyuşturucu operasyonu havadan görüntülendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Şişli’de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar havadan görüntülendi.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 20 Nisan’da Şişli’de yapılan uygulama sırasında  F.D. (23) isimli şahıs 0,98 gram uyuşturucu madde ve 8 bin 500 TL para ile yakalandı. Konuyla ilgili araştırmalarını derinleştiren ekipler “Devran” lakaplı bir şahsın yüklü miktarda uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince oluşturulan özel tim ekipleri nefes kesen uyuşturucu operasyonuna imza attı.
 
23 Nisan’da düzenlenen ve “15 Temmuz Demokrasi Şehidi Fahreddin Yavuz” ismi verilen operasyonda Şişli Kuştepe Mahallesi’nde belirlenen 3 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Helikopter destekli yürütülen operasyonda “Devran” lakaplı Y.Z.Ç. (34) ile B.S. (26), A.Ö. (45), C.C. (42), M.A. (23) ve Suriye uyruklu M.K. (25) yakalanarak gözaltına alındı.
 
Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise, 1 kilo 185 gram kokain, bin 366 adet uyuşturucu hap, 66 gram marihuana uyuşturucu maddesi, 48 gram emdi uyuşturucu maddesi, 3 gram skunk maddesi, 3 adet hassas terazi, 8 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinin takip edildiği 1 adet dizüstü bilgisayar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 830 TL ve 100 Dolar, 1 adet sahte kimlik, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirildi.
 
Yapılan araştırmalarda yakalanan şüphelilerden C.C.’nin “Uyuşturucu madde ticareti” ve “Suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak” suçlarından arama kaydı bulunduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Z.Ç. ve F.D. tutuklanırken A.Ö. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. M.K., M.A. ve B.S. isimli şüpheliler savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. C.C. isimli şüphelinin ise adliyeye sevki bugün gerçekleşti.

Yaşlı amca kendisine yer vermeyen kadına bakın ne yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yeni dönem! Artık e-Devlet'ten görüntülenecek

Yeni dönem! Artık e-Devlet'ten görüntülenecek

NATO lojmanlarına ateş edenler DEAŞ bağlantılı çıktı

NATO lojmanlarına ateş edenler DEAŞ bağlantılı çıktı

Başkan Erdoğan'dan Ermeni Patrik Vekili Ateşyan'a mektup

Başkan Erdoğan'dan Ermeni Patrik Vekili Ateşyan'a mektup

Donald Trump'ın devasa bebeği geri dönüyor

Donald Trump'ın devasa bebeği geri dönüyor

'İstanbul Havalimanı dünyada 1'inci olacak'

'İstanbul Havalimanı dünyada 1'inci olacak'

CHP'li belediye sözünü tutmadı, işçiler eylem başlattı

CHP'li belediye sözünü tutmadı, işçiler eylem başlattı

ASALA'yı öncüsü olarak tanımlıyor! YPG/PKK Ermeni terör grubu kurdu

ASALA'yı öncüsü olarak tanımlıyor! YPG/PKK Ermeni terör grubu kurdu

Ruhani: O iki devlet varlıklarını İran’a borçlu

Ruhani: O iki devlet varlıklarını İran’a borçlu
 

POPÜLER HABERLER

Sel ve heyelan sonucu 51 kişi hayatını kaybetti

Sel ve heyelan sonucu 51 kişi hayatını kaybetti

Donald Trump'ın devasa bebeği geri dönüyor

Donald Trump'ın devasa bebeği geri dönüyor

Buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kaza geçiren otomobilleri tamir etmenin yaratıcı yolları

Kaza geçiren otomobilleri tamir etmenin yaratıcı yolları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA