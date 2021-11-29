Nesli tehlikede... Aksaray'da görüntülendi

DHA 29 Kasım 2021 Pazartesi 11:45 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 11:45

Doğa fotoğrafçısı Fahri Tunç, Karataş köyü kırsalında fotoğraf çekimi sırasında nesli tükenme tehdidindeki küçük balaban kuşuna rastladı. Kuşu görüntüleyen Fahri Tunç, "Türkiye'de 498 tane kuş türü var. Aksaray'da ise bugüne kadar 218 çeşit kuş türü fotoğraflandı. Kuş türünün bu kadar çok olmasının en büyük nedeni Tuz Gölü. Göç eden kuşlar Aksaray'da mola veriyor. Bizde Hasan Dağı eteklerindeki gezimizde nesli tükenmekte olan küçük balaban kuşunu fotoğrafladık. Bu çok küçük balıkçıl, 27- 36 santimetre büyüklüğünde, 40- 58 santimetre kanat açıklığında ve 60- 150 gram ağırlığında olup türleri içinde dünyadaki en küçük balıkçıllardan biridir. Kısa bir boyunları, uzunca gagaları ve kahverengimsi sarı alt parçaları vardır. Erkeğin arkası ve tacı siyahtır ve kanatlar her kanattaki büyük beyaz bir yamayla siyahtır. Dişinin, daha kahverengi bir arkası ve kahverengimsi sarı-kahverengi bir kanat yaması vardır" diye konuştu.