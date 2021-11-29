İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2021 Pazartesi / 24 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,5732
  • EURO
    14,1921
  • ALTIN
    726.362
  • BIST100
    1780.31
Güncel

Nesli tehlikede... Aksaray'da görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altındaki 'küçük balaban' kuşu, Aksaray'da görüntülendi.

DHA29 Kasım 2021 Pazartesi 11:45 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 11:45
ABONE OL

Doğa fotoğrafçısı Fahri Tunç, Karataş köyü kırsalında fotoğraf çekimi sırasında nesli tükenme tehdidindeki küçük balaban kuşuna rastladı. Kuşu görüntüleyen Fahri Tunç, "Türkiye'de 498 tane kuş türü var. Aksaray'da ise bugüne kadar 218 çeşit kuş türü fotoğraflandı. Kuş türünün bu kadar çok olmasının en büyük nedeni Tuz Gölü. Göç eden kuşlar Aksaray'da mola veriyor. Bizde Hasan Dağı eteklerindeki gezimizde nesli tükenmekte olan küçük balaban kuşunu fotoğrafladık. Bu çok küçük balıkçıl, 27- 36 santimetre büyüklüğünde, 40- 58 santimetre kanat açıklığında ve 60- 150 gram ağırlığında olup türleri içinde dünyadaki en küçük balıkçıllardan biridir. Kısa bir boyunları, uzunca gagaları ve kahverengimsi sarı alt parçaları vardır. Erkeğin arkası ve tacı siyahtır ve kanatlar her kanattaki büyük beyaz bir yamayla siyahtır. Dişinin, daha kahverengi bir arkası ve kahverengimsi sarı-kahverengi bir kanat yaması vardır" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.