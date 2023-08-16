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Nesli tükenmekte olan Arap tavşanı Bayrburt'ta kameralara yansıdı

Nesli tükenme tehlikesi altında olan görünüş itibariyle fareyi anımsatan Arap tavşanı, Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Sırataşlar köyünde görüldü.

IHA16 Ağustos 2023 Çarşamba 09:22 - Güncelleme:
Nesli tükenmekte olan Arap tavşanı Bayrburt'ta kameralara yansıdı
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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan, çöl kemirgenleri kategorisinde yer alan Arap tavşanını köy sakinlerinden bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Doğası gereği kurak çöl iklimini seven, vücutları sıcak ve kumlu ortamlarda yaşamaya elverişli Arap tavşanını Bayburt'ta gören vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Hızlı hareket eden ve ürkek halleriyle bilinen Arap tavşanını bir süre görüntülemeyi başaran vatandaş, daha sonra Arap tavşanını doğal yaşam alanına geri bıraktı.

  • arap tavşanı
  • nesli tükenme tehlikesi
  • Sırataşlar köyü

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