Türkiye'den Netanyahu'ya sert tepki: Cumhurbaşkanımızı susturamazlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabı üzerinden işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan küstah sözlerine yanıt verdi. Natanyahu'nun, Başkan Erdoğan'ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olduğunu vurgulayan Kalın, "Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail'in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, Cumhurbaşkanımızı susturamazlar." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan sözlerine bir tepki de AK Parti'den geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda Netanyahu'nun uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını belirterek, "İsrail’de hakkında yürütülen soruşturmalarda dolandırıcılıkla suçlanan Binyamin Netenyahu, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor, Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor." ifadesini kullandı.

İsrail BB @netanyahu CB’mız Erdoğan’ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olmuş. Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail’in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, CB’mızı susturamazlar. https://t.co/I6YdwDP2v4 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 23, 2018

Türkiye'de herkesin birinci sınıf vatandaş olduğunu belirten Çelik, "Türkiye’nin içinde ve dışındaki Kürt köylerindeki kadın ve çocuklara yapılan zulümler diye bir bahis açmış Netanyahu. Ülkemizdeki herkes birinci sınıf vatandaştır. “Etnisite ve din temelli ulus devlet anlayışını” savunan Netanyahu bunu anlayamaz." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'ın zalimleri rahatsız etmeye devam edeceğini belirten Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Kendi ülkesinde istemez. Kadın ve çocukları öldüren terör örgütlerine karşı en kararlı mücadeleyi biz veriyoruz. Ayrıca yakın coğrafyamızdaki terör örgütlerinin zulmünden kaçan herkese kucak açanın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye olduğunu unutmasın Netenyahu. Bu coğrafyadan bakınca herşeyi net görüyoruz. Kadın ve çocukları öldüren terör örgütlerine kimlerin destek verdiğini net görüyoruz. Terör örgütleri konusunda kimin hangi sicile sahip olduğunu net görüyoruz. 2010 sonrası Türkiye ile ilişkilerinde sarsıntı yaşamasıyla birlikte Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni keşfeden İsrail Hükümetinin kendi tarihi ile çelişen bu yönelimi Türkiye tarafından ibretle izlenmektedir."

Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İsrail'in mazlum Filistin halkına yönelik haksız eylemlerini ve uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarını her meşru zeminde dile getirmeye, mazlum Filistin halkının sözcüsü olmaya devam edecektir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) December 23, 2018

Netanyahu'nun Türk ordusunun terör örgütü PKK'ya yönelik operasyanlarından rahatsız olmasının manidar olduğunu ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

"Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin, kadın-çocuk ayrımı gözetmeksizin sivil vatandaşlarımıza ve Suriyeli mazlumlara yönelik terör eylemleri gerçekleştiren PKK hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonların Netenyahu'yu rahatsız etmesi manidardır. Netenyahu, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına, mazlumlar adına yaptığı uyarılarından çok rahatsız olmuş. Rahatsız olmaya devam edecek, çünkü gerçekler susmayacak. Şunu unutmasın, Cumhurbaşkanımız her cümlesiyle mazlumlara umut olmaya, zalimleri rahatsız etmeye devam edecek."