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''Netenyahu hükümeti Filistinli çocuklara 'Holokost' uyguluyor''

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Ben insanım diyen her dinden, her dilden, her ırktan insanın tek gündemi olan İsrail'in Netanyahu hükümeti ve yandaşı ülkeler, insanlık tarihinde Filistinli çocuklara ikinci bir ‘Holokost' uyguluyor” dedi.

IHA1 Kasım 2023 Çarşamba 12:16 - Güncelleme:
''Netenyahu hükümeti Filistinli çocuklara 'Holokost' uyguluyor''
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef aldığı saldırılara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsrail'in Filistinli çocukları, sivilleri, camileri, okulları ve hastaneleri bombaladığını vurgulayan Topçu, Filistinli çocukların uğradığı zulme dikkat çekti. Topçu, "Asrımızda Filistinli çocuklara jenosit uygulayan Netanyahu ve yandaşlarının ruh ikizleri olan Hitler de yaklaşık 6 milyon Yahudi ile birlikte 90 milyona yakın insanın ölümüne neden olmuş ve intihar etmeden önce cesedinin yakılmasını emretmişti" dedi.

"NETENYAHU HÜKÜMETİ FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA 'HOLOKOST' UYGULUYOR"

Her dil ve dinden insanın İsrail'in katliamlarına dur demesi gerektiğini belirten Topçu, "Ben insanım diyen her dinden, her dilden, her ırktan insanın tek gündemi olan İsrail'in Netanyahu hükümeti ve yandaşı ülkeler, insanlık tarihinde Filistinli çocuklara ikinci bir 'Holokost' uyguluyor" diye konuştu.

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