Nevşehir'de 2 cinsel saldırı hükümlüsü yakalandı

Bir ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin Avanos ilçesinde yaptığı çalışmada, 'nitelikli cinsel saldırı´ suçundan 6 yıl 3 ay, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçundan 5 yıl olmak üzere toplam 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.F. yakalandı. S.F., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Öte yandan, Nevşehir adli makamları tarafından `nitelikli cinsel saldırı´ suçundan 6 yıl 3 ay, `cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.D. de yakalanarak gözaltına alındı. İ.D., gönderildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.