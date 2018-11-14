Nevşehir'de 2 cinsel saldırı hükümlüsü yakalandı
Nevşehir merkez ile Avanos ilçesinde polisin yaptığı operasyonda, cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından kesinleşmiş 11 yıl 3'er hapis cezası ile aranan S.F. ve İ.D. yakalandı. 2 hükümlü, cezaevine konuldu.
- DHA
Bir ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin Avanos ilçesinde yaptığı çalışmada, 'nitelikli cinsel saldırı´ suçundan 6 yıl 3 ay, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçundan 5 yıl olmak üzere toplam 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.F. yakalandı. S.F., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Öte yandan, Nevşehir adli makamları tarafından `nitelikli cinsel saldırı´ suçundan 6 yıl 3 ay, `cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.D. de yakalanarak gözaltına alındı. İ.D., gönderildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
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