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Nevşehir'de aşılama oranı yüzde 75'i aştı

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, 11-17 Aralık'ta koronavirüs vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan iller arasındaki kentte, tedbirlere uyuşması ve aşılanmanın ihmal edilmemesi tavsiyesinde bulundu.

AA28 Aralık 2021 Salı 12:41 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 12:41
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Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık'ta 100 bin kişide görülen haftalık verilerine göre, Nevşehir'de 98,37 olan Kovid-19 vaka sayısı artış göstererek 112,80 seviyesine yükseldi.

Vaka haritasında riskin düşük olduğu mavi kategorideki iller arasında bulunan Nevşehir, vaka sayısının en çok arttığı 7'nci il oldu.

İl Sağlık Müdürü Ünlübay, AA muhabirine, vaka sayısında günlük bazda artış ve azalış görülebildiğini, yoğun bakım ve serviste yatan hasta sayısının düşük olduğunu belirtti.

Aşılamada 3. doza ilginin memnun edici düzeyde olduğunu aktaran Ünlübay, şunları söyledi:

"Nevşehir'de vaka artışı söz konusu, bu yüzden tedbirlere mutlaka riayet edilmeli. En önemlisi de bunun bir aşısı var ve hatırlatma dozları salgınla baş edebilmemizi sağlayacaktır. Tedbirlere riayet edersek bu artışı tekrar istediğimiz seviyeye düşüreceğimize inanıyorum. Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 30 civarında, serviste yatan hasta sayımız azaldı. Hastane yükümüz, aşılama oranımızın yüzde 75'i aşmasıyla azaldı."

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