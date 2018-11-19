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Nevşehir’de FETÖ’dan 28 kişiye işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 28 kişiye yasal işlem yapıldı.

  • İHA
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 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 kişiye yasal işlem yapıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında 23 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 4 şüphelinden, 1 kişiye ev hapsi cezası verilirken 1 kişi ise sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen diğer 3 kişiye ise denetimlik serbestlik cezası verildiği öğrenildi.

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