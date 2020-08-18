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Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Nevşehir'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

AA18 Ağustos 2020 Salı 12:11 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 12:11
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Alınan bilgiye göre, S.K. (28) yönetimindeki 06 BAE 703 plakalı aracın lastiği, Kayseri-Ankara kara yolunun Kalaba mevkisinde patladı. Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, yardım için arkadaşı İbrahim Aygün'ü (43) çağırdı.

05 LN 152 plakalı minibüsle bölgeye gelen Aygün'e, lastik tamir ettiği sırada aynı istikamette seyreden S.A'nın (34) kullandığı 38 ABJ 740 plakalı kamyonet çarptı.

Aygün, tamir ettiği otomobil ile kendi aracı arasına sıkışarak kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada diğer araçların sürücüleri ile Aygün'ün otomobilinde bulunan çocukları E.A. (8), M.A.(15), otomobillerde bulunan M.E. (24), S.A. (42), B.A. (13), İ.D. (20) yaralandı.

Nevşehir ve Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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