Nevşehir’de uyuşturucudan 5 kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü narko tim ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında araçlarından ve üzerlerinden uyuşturucu madde ele geçirilen V.S., M.B., S.Ç., Ç.Ç. ve M.H. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasın ardından adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.