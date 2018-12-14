Nevşehir’de uyuşturucudan 5 kişi yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmalar sonrasında uyuşturucudan 5 kişiyi yakaladı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü narko tim ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında araçlarından ve üzerlerinden uyuşturucu madde ele geçirilen V.S., M.B., S.Ç., Ç.Ç. ve M.H. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasın ardından adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.
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