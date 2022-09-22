Neydi, ne olamadı! Gerçek konser sonrası ortaya çıktı

Yedikule'den Ayvansaray'a kadar uzanan M.S. 5. yüzyılda yapılan İstanbul'un tarihi kara surları günümüze kadar varlığını korudu. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan surlarda İBB 2020'de restorasyon başlattı. O dönem 'aslına uygun yapılmıyor' iddialarıyla gündeme gelen restorasyon çalışmaları hala sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 Şubat 2021'de çalışma alanını gezerek "25 yılı aşkın bir süredir buraya hiçbir dokunuşta bulunulmamış" demiş, Koruma- Restorasyon Uzmanı Dr. Ömer Dabanlı da surların restorasyonunda uluslararası koruma ilkelerine uyulmadığını söylemişti.

ÇALIŞMA YAPILMADI

Tartışmaların gölgesinde Mevlanakapı'daki restorasyonun ilk bölümü geçtiğimiz hafta tamamlandı. Kara Surları, Şehinşah ve Contra konserleriyle açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konser fotoğrafını sosyal medya hesabından tarihi Kara Surları'nın eski ve yeni halini "Neydi/Ne Oldu" notuyla paylaştı. Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ancak İmamoğlu'nun paylaştığı karedeki yıkık surların yeni fotoğraf olduğu ortaya çıktı. Görüntüde çöplerin temizlenmediği, o bölüme hiç dokunulmadığı öğrenildi.