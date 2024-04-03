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Neyzen Ömer Erdoğdular vefat etti

Rahatsızlığı sebebiyle bir süre önce hastaneye kaldırılan neyzen Ömer Erdoğdular, 75 yaşında hayatını kaybetti.

3 Nisan 2024 Çarşamba 23:20 - Güncelleme:
Neyzen Ömer Erdoğdular vefat etti
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Usta neyzen, bir aydan fazla süredir Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

TRT Müzik sosyal medya hesabından sanatçının vefatına ilişkin yapılan açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nda görev yapan, yurt içi ve yurt dışında verdiği konserlerle birçok kişinin neyi tanıyıp sevmesini sağlayan, ülkemizin kıymetli sanatçılarından neyzen Ömer Erdoğdular'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Konya'da 1949'da dünyaya gelen Ömer Erdoğdular, ilk ney dersini babası Mehmet Ali Bey'den aldı. Erdoğdular, bir dönem İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Korosu'nun çalışmalarına katılarak koroyla konserler verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nda 1984'ten 1987'ye kadar görev yapan Erdoğdular, daha sonra çalışmaya başladığı İstanbul Klasik Türk Müziği Topluluğu'ndan 2015'te emekli oldu.

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