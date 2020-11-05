05 Kasım 2020 Perşembe 11:07 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 13:26

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını açıkladı.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz'in Fatih'i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

pic.twitter.com/fTNna3VOHb Karadeniz’in #Fatih’i matkabı döndürdü.



Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık.



Sondajımız 75 gün sürecek.



Bereketli olsun. ������ — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 5, 2020

BAKAN ALBAYRAK: NİCE SEFERLERE, NİCE ZAFERLERE!

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun" şeklinde paylaşımını retweetledi. Bakan Albayrak paylaşımında, "Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun" dedi.