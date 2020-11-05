Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını açıkladı.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz'in Fatih'i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
pic.twitter.com/fTNna3VOHb Karadeniz’in #Fatih’i matkabı döndürdü.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 5, 2020
Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık.
Sondajımız 75 gün sürecek.
Bereketli olsun. ������
Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun" şeklinde paylaşımını retweetledi. Bakan Albayrak paylaşımında, "Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun" dedi.