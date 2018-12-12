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Niğde merkezli uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı

Niğde merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 16 şüpheli hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16 oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 9'u tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Niğde ve Manisa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınmıştı.

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