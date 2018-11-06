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Niğde'de 2 bin yıllık şarap testileri ele geçirildi

Niğde'de tarihi eser niteliği taşıdığı ve 2 bin yıllık olduğu belirtilen 5 şarap testisi ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kayseri-Niğde kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı ve 2 bin yıllık olduğu belirtilen 5 şarap testisi buldu.

Gözaltına alınan sürücü R.B, ifadesinin ardından salıverildi.

El konulan testilerin ise Niğde Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.

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