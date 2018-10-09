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Niğde’de 30’a yakın aracın lastikleri bıçakla kesildi

Niğde’nin İlhanlı ve Nar Mahallelerinde 30’a yakın aracın lastikleri kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bıçakla kesildi.

  • İHA
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Nar ve İlhanlı Mahallerinde sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen sürücüler, lastiklerin kesildiğini görerek polisi aradı. Gelen polis ekipleri, bölgede 30’a yakın aracın lastiklerinin bıçakla kesildiğini tespit etti. Bazı araçların 4 lastiğinin birden kesildiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, bazı araç sahipleri çekici çağırarak otomobillerini kaldırttı. Tek lastiği kesilen otomobil sahipleri ise yedek lastikleri taktı.
 
Mahalle Sakini Erdoğan demirci, “Mahallede 10 kişi mağdur durumda arabalarının lastikleri kesilmiş. 1 ay öncede aynı şekilde mahallede arabaların lastikleri kesildi. Polis ekipleri kamera kayıtlarını inceleyip kimin yaptığını çözecek” dedi.
 
Mahalle sakinlerinden Selim Cengiz ise “1 ay önce sokakta 3 tane arabamız vardı. Sokağa kimler girdiyse sırasıyla teker teker lastikleri bıçaklamışlar. Bu sokağı bitirmişler, başka sokağa geçmişler, mahalleyi komple kesmişler” diye konuştu.
   
Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
 

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