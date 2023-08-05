Niğde'de doğal gaz borusunda patlama

<p>Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda doğal gaz taşıyan ana boru hattında patlama meydana geldi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2023/08/05/31852857.jpg'/><p>Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2023/08/05/31852860.jpg'/><p>Olayda bir işçi hafif yaralandı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2023/08/05/31852861.jpg'/>