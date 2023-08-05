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Niğde'de doğal gaz borusunda patlama

Niğde'de elektrik alt yapı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu bir işçi yaralandı.

AA5 Ağustos 2023 Cumartesi 12:09 - Güncelleme:
Niğde'de doğal gaz borusunda patlama
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Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda doğal gaz taşıyan ana boru hattında patlama meydana geldi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Olayda bir işçi hafif yaralandı.

  • elektrik alt yapı
  • doğal gaz patlaması
  • işçi yaralı
  • Niğde

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