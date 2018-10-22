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Niğde'de FETÖ firarisi 2 kişi yakalandı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 2 kişi yakalanıp tutuklandı.

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 İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan, daha önce meslekten ihraç edilen doktor Ö.A'yı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, meslekten ihraç edilmiş polis memuru H.T'yi Çamardı ilçesinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.

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