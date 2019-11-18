İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında soruşturma başlatılan halen görevde olan astsubay R.O.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliyi Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, suç unsuru olabilecek materyallere konuldu. Şüpheli R.O.Ç, Ordu Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2011 yılı sorularını örgüt mensuplarına dağıttığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen öğretmen A.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheli işlemlerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.