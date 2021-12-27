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Niğde'de operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi

Niğde'de bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve kesici alet ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

AA27 Aralık 2021 Pazartesi 19:35 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 19:35
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapımı ve satışı yasak olan silah, bıçak, kama, kılıç, muşta gibi aletlerin sosyal medya ve internet üzerinden satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda, sosyal medya üzerinden söz konusu yasa dışı materyallerin satışını yaptığı tespit edilen S.E'nin evine ve iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 116 av tüfeği fişeği, 139 kurusıkı tabanca fişeği, 117 muşta, 13 biber gazı, 4 metal kelepçe, 6 teleskopik jop, 7 elektroşok cihazı, 2 kılıç, 5 balta, 2 ustura, 317 değişik ebat ve özelliklerde bıçak ele geçirildi.

S.E, gözaltına alındı.

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