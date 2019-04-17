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Niğde'de otomobil trene çarptı: 1 ölü

Niğde'de hemzemin geçitte yük treninin vagonuna çarpan otomobilin sürücüsü Süleyman Küçük (43), hayatını kaybetti.

  • DHA
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Kaza, sabahın ilk saatlerinde merkeze bağlı Amas mevkiinde meydana geldi. Süleyman Küçük yönetimindeki 51 HE 930 plakalı otomobil, hemzemin geçitte, yük treninin son vagonuna çarptı. Kazada, otomobilden fırlayan Küçük, yaşamını yitirdi.
 
Küçük´ün cansız bedeni, kaza yerine yapılan incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

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