Niğde'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı

Saldırıda ağır yaralanan Ören, 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, hafif ticari araçla kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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