Niğde'de ücretsiz yaz spor okulları

Atletizm, Masa Tenisi, Yüzme, Tenis gibi çok sayıda branşı barındıran GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın yaz dönemi faaliyetleri düzenlenen törenle kapılarını açtı. Spor okullarında 5-18 yaş grubundaki çocuk ve gençler, onlarca farklı branşta açılan spor faaliyetlerinden faydalanabilecekler.

Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Resul Özdemir, yaz spor okullarının, branş çeşitliliği ve sporcu sayısının artırılması noktasında çok önemli olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bu yıl 23 branşta 5 bin 500 gencin faydalanacağı okulların, gençlerin zihinsel ve bedensel gelişiminde önemli rol oynayacağını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü de spor okullarının, arkadaşlık, takım çalışması, disiplin, saygı ve sorumluluk gibi değerlerin kazandırılmasında çok önemli olduğunu vurguladı.

Spor okullarının amacının güçlü nesiller yetiştirmek olduğuna dikkati çeken Ötgünlü, "Geleceğe güçlü bir şekilde yürümek istiyorsak gençlerimize ve tüm bireylere engel tanımaksızın spor alışkanlığı edindirmemiz gerektiğini biliyoruz. Okulumuz sizlere hem sporda hem de hayatta başarının kapılarını açacaktır. Yaz spor okullarına katılan tüm öğrencilere başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından farklı branşlarda sporcular gösteri sundu öğrencilere forma dağıtıldı.

Spor okullarının faaliyetlerine katılmak isteyenler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin internet sitelerinden ücretsiz kayıt yaptırabilecekler.

Temmuz ayının ilk haftasından başlayıp Eylül ayının ilk haftasına dek sürecek yaz spor okulları ile sporu sevdirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak, toplumda spor kültürünü güçlendirmek ve sporun daha geniş kitlelere yayılması amaçlanıyor.