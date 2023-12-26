İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2023 Salı / 14 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,3462
  • EURO
    32,3669
  • ALTIN
    1944.13
  • BIST100
    7381.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Nihat Özçelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı
Güncel

Nihat Özçelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu 8 şüpheliye yönelik 'rüşvet', 'şantaj', 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs' ve 'resmi belgede sahtecilik' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Düzenlenen eşzamanlı operasyonda 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

IHA26 Aralık 2023 Salı 16:27 - Güncelleme:
Nihat Özçelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu 8 şüpheliye yönelik 'rüşvet', kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi', 'şantaj', 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise elde edilen dijital materyallerle birlikte 1 adet ruhsatsız uzun namlulu silah ile 2 adet çelik yeleğe el konuldu.

Öte yandan, şüphelilere ilişkin borsa manipülasyonuna yönelik herhangi bir soruşturma bulunmadığı öğrenildi.

  • Nihat Özçelik
  • borsa
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.