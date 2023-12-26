Nihat Özçelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu 8 şüpheliye yönelik 'rüşvet', kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi', 'şantaj', 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise elde edilen dijital materyallerle birlikte 1 adet ruhsatsız uzun namlulu silah ile 2 adet çelik yeleğe el konuldu.

Öte yandan, şüphelilere ilişkin borsa manipülasyonuna yönelik herhangi bir soruşturma bulunmadığı öğrenildi.