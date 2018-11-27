Nihat Zeybekci kimdir? Ak Parti İzmir belediye başkan adayı Nihat Zeybekci kaç yaşında nereli? soruların yanıtları merak konusu oldu. Ak Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir belediye başkanı adayı Nihat Zeybekçi olduğunu açıklaması ile birlikte ismi merak edilenler arasında. Yerel seçimler adım adım yaklaşırken adaylar da yavaş yavaş belli oluyor. Nihat Zeybekci'nin AK Parti'nin İzmir Belediye Başkanı adayı olacağının belli olmasıyla Nihat Zeybekci kimdir, nereli ve kaç yaşında soruları merakla araştırılmaya başlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ak Parti’nin dikkat çeken isimlerinden olan Nihat Zeybekci ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Nihat Zeybekci’nin aday olarak belirlenmesiyle birçok kişi Nihat Zeybekci kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularını sormaya başladı. İşte Nihat Zeybekc'nin hayat hikayesi...

NİHAT ZEYBEKCİ KİMDİR, NERELİ?



TBMM’nin sitesinde yer alan özgeçmişine göre Nihat Zeybekci’nin hayat hikayesi şu şekilde; 1 Ocak 1961’de Denizli Tavas Pınarlar beldesinde doğdu. Baba adı Şükrü, anne adı Fatma’dır.





Sanayici, İş Adamı; Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. 1994’te kendi şirketini kurdu. Denizli Platform Sözcülüğü, Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliği, Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığı, Denizli Belediye Başkanlığı, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu.



24. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Sanayi,Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı yaptı. 61, 62, 63 ve 65. Hükümetlerde Ekonomi Bakanı olarak görev aldı. Halen bu görevi sürdürmektedir.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Zeybekci, evli ve 4 çocuk babasıdır.