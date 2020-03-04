star.com.tr 04 Mart 2020 Çarşamba 16:48 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 16:48

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF), komutanı Sadık Ebubekir, ülkenin sipariş ettiği üç adet JF-17'nin bu yıl Kasım ayında teslim alınacağını açıkladı.

Ayrıca, Pakistan Aeronautical Complex ve Çinli Chengdu Aircraft Corporation ortaklaşa geliştirilen ve Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16 V uçağının en son sürümüyle eşleştirmek için çalışılan JF-17 Blok 3 savaş uçağının Pakistan Hava Kuvvetlerine (PAF) yakın zamanda teslim edileceği de bildirldi.

2 yıldan fazla bir süredir geliştirilmekte olan Block III versiyonuna Çin, Elektronik Taramalı Aktif Dizin olarak da bilinen Aktif Faz Dizinli Radar (AESA), Elektronik Harp Sistemi, kaska takılı hedefleme sistemi, gelişmiş hedefleme modülü gibi yeniliklerle donatıp ABD yapımı F-16 V’nin özelliklerini yakalamayı ve rekabet etmeyi planlıyor.

Çin JF-17'yi, yeni nesil F-16 V savaş uçağının özelliklerine sahip hale getirmeyi, fiyatının ise F-16 V’nin yarısından daha azına mal etmeyi planlıyor.

Böylece Çin, JF-17 Block III ile düşük savunma bütçeli ülkelerin ilgisini çekmesini planlıyor. Çin daha önce JF-17'yi Nijerya ve Myanmar'a satmıştı.

Savaş uçağı baş tasarımcısı Yang Wei geçtiğimiz aylarda, "Birçok ülke uçağı satın almak için ilgileniyor. JF-17 için bir yeni sözleşmeler imzalamaya yakınız." açıklamasında bulunmuştu.

Aerospace Knowledge dergisinin genel yayın yönetmeni Wang Ya'nan, JF-17'ye yapılan yeni eklemeler, pilotlara daha fazla durumsal farkındalık kazandırarak, uçağı uçurmak yerine savaşa daha fazla odaklanmalarına olanak tanıdığını söyledi.

JF-17’nin ilk büyük yükseltme sürümü olan JF-17 Blok 3’ün Pakistan Hava Kuvvetleri’nde ilk etapta 50 adet hizmete girmesi planlanıyor.

Radar teçhizatının henüz yerleştirilmediği JF-17 Blok 3 prototipinin Elektronik Taramalı Aktif Dizin (Active Electronically Scanned Array /AESA ) radarıyla donatılması bekleniyor.

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