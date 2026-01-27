İSTANBUL 16°C / 8°C
  Nijerya ile kritik hamle! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmadaki ilişkilerimizi değerlendirdik
Nijerya ile kritik hamle! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmadaki ilişkilerimizi değerlendirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Görüşmede iki ülke arasındaki savunma işbirliğini değerlendirdiklerini ifade eden Erdoğan ayrıca, 'Görüşmelerimizde 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bağlılığımızı teyit ettik. Atılması gereken adımları ele aldık. Afrika'nın bilhassa sahil bölgesinde filizlenen terör örgütleri maalesef tüm kıtanın huzuruna tehdit teşkil ediyor. Sayın Tinubu'nun liderliğinde terörler mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız' dedi.

27 Ocak 2026 Salı 19:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Nijerya ile stratejik ortaklığımız var. Ticaret ve yatırımlar alanlarında önemli bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Bugün ki görüşmelerimizde 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bağlılığımızı teyit ettik atılması gereken adımları ele aldık

Nijerya, bizim için dost bir ülke olmasının ötesinde, 230 milyonluk nüfusuyla Sahraaltı Afrika'daki en yakın ticaret ortaklarımızdan biridir.

Afrika'nın bilhassa sahil bölgesinde filizlenen terör örgütleri maalesef tüm kıtanın huzuruna tehdit teşkil ediyor. Sayın Tinubu'nun liderliğinde terörler mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız. Askeri eğitim, istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını değerlendirdik

Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın Nijeryalı kuruluşlarla işbirliğine önem veriyoruz

