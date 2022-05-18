''Nijerya'da ciddi yatırım potansiyeli var''

Borsada iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, gelişen bir ülke olan Nijerya'nın önemli pazar olduğunu söyledi.

Bu ülkenin Türkiye'ye ciddi ilgisi bulunduğunu, yaklaşımlarının çok iyi olduğunu vurgulayan Kaldırım, "İki devlet başkanları arasında da iyi ilişkiler kurulmuş durumda. Bu hukuki zemin, sözleşmelere de yansıyor. Bazı kaygılar vardı bunlar aşılmaya başladı, FETÖ gibi. Dolayısıyla iyi yolda olunduğunu düşünüyorum." dedi.

Kaldırım, hangi alanlarda iş birliği yapılabileceği konusunda iyi hazırlanılmasını tavsiye ederek, "Bizim 'know-how'ımız, Ar-Ge potansiyelimiz, inovasyon kapasitemiz çok iyi. Buradan finansmandan ziyade 'know-how' transferi yaparsak, bu iş birliğini sağlarsak, finansmanı onlar sağlar. Bu şekilde bir iş birliği kurarsak başarılı oluruz." değerlendirmesini yaptı.

Yatırımcılara, yurt dışına açılmaktan çekinmemelerini söyleyen Kaldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şehrin potansiyeli çok yüksek. Tarımda, sanayide, turizmde inanılmaz potansiyeli var. Tek konu, akıllı çalışalım. Ortak akılla çalışalım. Yeni nesil alanlara odaklanalım. Geçmiş klasik sektörler de önemli ama onları da akıllandıralım. Teknolojiyi, Ar-Ge'yi, inovasyonu, bilgiyi, veriyi çok iyi kullanarak bu şehri markalaştırabiliriz. Sadece Nijerya'da değil, dünyanın dört bir yanında bu ülkenin bayrağını sallayabiliriz, sallamak da bizim elimizde. Onun için kendimize güvenerek hem burada üretimi artıralım hem de dünya pazarlarına agresif şekilde gidelim. Rekabetçi şehir olalım."

- "NİJERYA'DA CİDDİ YATIRIM POTANSİYELİ VAR"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir bölgenin, ülkenin, şehrin kalkınma modelleri olduğunu, her şeyin emek istediğini dile getirdi.

Sınır ötesi ticaretin, kalkınmanın temelini oluşturduğunu dile getiren Yüce, "Bir bölgenin, ülkenin şehrin kalkınabilmesi, yaşam standartlarını ve gelir düzeyini artırabilmesi için iki önemli unsur var. Birincisi, nitelikli insan, nitelikli toplum, nitelikli devlet. İkincisi de sınır ötesi ticaret yoksa kalkınma modeli eksiktir." dedi.

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ise kentteki yatırımcı ve iş insanlarına Nijerya hakkında bilgiler verdi.

Ülkedeki ekonomik durum ve ticaret alanları hakkında hazırlanan raporu anlatan Sarı, Nijerya'ya yaptıkları ziyarette elde ettikleri deneyimleri paylaştı.

Nijerya'da ciddi yatırım potansiyeli olduğunu vurgulayan Sarı, Sakarya'nın bilgi, birikim ve tecrübesiyle bu ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini kaydetti.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu İcra Kurulu Üyesi Ümran Alınak da toplantıda iş insanlarının Nijerya hakkındaki sorularını yanıtladı.