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Nijerya'da halkın Boko Haram korkusu sürüyor

Maiduguri Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Jonathan Maiangwa, Boko Haram terör örgütüyle mücadeleye rağmen halkın hala korku içinde olduğunu söyledi.

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Başkent Abuja'da düzenlenen "Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram ile Mücadele Konusunda Stratejiler ve Yaklaşımlar" başlıklı konferansa üst düzey yetkililer, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda gazeteci katıldı.
 
Dr. Maiangwa, konferansın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya hükümetinin Boko Haram ile 9 senedir mücadele etmesine rağmen örgütün varlığını devam ettirdiğini belirtti.
 
Örgütün son dönemde askerlere yönelik çeşitli saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Maiangwa, "Bugün Boko Haram ile mücadeleye rağmen insanlar hala dışarıya çıkmaya korkuyor çünkü örgütün bir sonraki saldırısını nereye yapacağı bilinmiyor." dedi.
 
Maiangwa, örgütle mücadele konusunda hükümetin tek başına yetersiz kaldığına işaret ederek, ordunun, bölge sakinlerinin desteğine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
 
Maiangwa, "Eğer hükümet başarmak istiyorsa yeni stratejiler denemeli. Hükümet, örgütle anlaşmaya varmalı çünkü sadece güçlü olmak yetmiyor." diye konuştu.

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