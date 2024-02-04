Nijerya'da karakol baskını! 4 polis can verdi

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütünün karakola düzenlediği saldırıda 4 polis hayatını kaybetti.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, ISWAP üyeleri, Nganzai bölgesindeki karakola saldırı düzenledi.
Saldırıda 4 polis yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Teröristler, polislerin silahlarını ve mühimmatları çaldı.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.