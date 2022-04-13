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Nisan ayında yağan kar birçok kenti beyaza bürüdü

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

AA13 Nisan 2022 Çarşamba 03:27 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 03:27
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Erzurum'da sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Yol ve kaldırımların karla kaplandığı kentte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kentin bazı çevre illerde bağlantısını sağlayan kara yollarında ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beyaza bürünen şehir merkezindeki tarihi mekanlarda vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde ise öğrenciler kar yağışını keyfini yürüyüş yaparak çıkardı.

- Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde aralıklarla etkisini sürdüren kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüşüyor.

Karayolları yetkilileri, ilerleyen saatlerde havanın soğuması dolayısıyla yüksek kesimlerde oluşacak buzlanmaya karşı sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

- Kars

Kars'ta da kar yağışı etkili oldu.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kars-Ardahan kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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