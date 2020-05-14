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Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede, 30 koronavirüs vakası çıktı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Hüyüklü Mahallesi'nde düzenlenen nişan törenine katıldıktan sonra rahatsızlanan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan mahallede, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan vaka sayısı 13 Mayıs günü itibariyle 30'a yükseldi. Filyasyon ekibinin mahalledeki çalışması devam ediyor.

DHA14 Mayıs 2020 Perşembe 10:57 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 11:03
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Hüyüklü Mahallesi'nde 2 aile arasında bir çiftin nişan töreni yapıldı. Nişana katılanlardan 5 kişinin rahatsızlanarak gittikleri hastanede yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine bin 600 nüfuslu mahalle, 8 Mayıs günü karantinaya alındı.

Hüyüklü Mahallesi'nde düzenlenen nişan törenine katıldıktan sonra rahatsızlanan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Mahalleye giriş-çıkışlar jandarma ekiplerince kapatılırken, Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, tedavi altına alınan 5 kişi ile görüşerek, nişana katılanları ve kimler ile temas ettiklerini belirledi. Ardından da mahallede tarama çalışması başlattı.

Karantinaya alınan mahallede, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan vaka sayısı 13 Mayıs günü itibariyle 30'a yükseldi.

İlk aşamada, mahalledeki vaka sayısı 17 çıktı. Filyasyon ekibi bu kişilerin de de temas ettiği kişileri tek tek ziyaret edip, test için örnek aldı. Yapılan testler sonunda, mahalledeki pozitif vaka sayısı 30'a yükseldi.

30 kişinin hastanede tedavileri sürerken, filyasyon ekibinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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