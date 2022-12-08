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Nitelikli cinsel istismar iddiası! Bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, 'H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı' haberlerine yönelik yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunduğu bildirildi.

AA8 Aralık 2022 Perşembe 02:03 - Güncelleme:
Nitelikli cinsel istismar iddiası! Bakanlık harekete geçti
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklamanın yapılması gereği duyulduğu bildirildi.

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir."

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