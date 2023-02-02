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Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Dışişleri Bakanlığı, Norveç'te 3 Şubat'ta Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i Bakanlığa çağırdı.

AA2 Şubat 2023 Perşembe 14:07 - Güncelleme:
Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
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Diplomatik kaynaklardan yapılan bilgilendirmede, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi Skjonsberg'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Büyükelçi Skjonsberg'e, Norveç'in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımının en güçlü şekilde kınandığı ve bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletildi.

Büyükelçiye, eyleme izin verilmemesinin beklenildiği vurgulandı.

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