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Norveç'te tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Kovid-19'un artık büyük bir tehdit oluşturmadığını ve kalan tüm virüs önlemlerinin kaldırıldığını bildirdi.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 20:02 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 20:02
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BNO News'in haberine göre, basın toplantısı düzenleyen Stoere, maske ve sosyal mesafe kuralının kaldırılmasına ilişkin "Aramızdaki mesafe artık gerekli değil." değerlendirmesinde bulundu.

Stoere, ülkedeki tüm kısıtlamaların kaldırıldığını ancak bunun salgının tamamen bittiği anlamına gelmediğini, semptom gösteren kişilerin test yaptırmaları gerektiğini belirtti.

Yeni virüs dalgalarının da yaşanabileceği ve virüsün tekrar mutasyona uğrayabileceği uyarısında bulunan Stoere, "Ama bugün birbirimize yaklaşmaktan korkmadan dışarı çıkabilir ve birlikte olabiliriz. Bu güzel bir duygu ve hafta sonu için güzel bir başlangıç." İfadelerini kullandı.

Norveç'te çoğu virüs önlemi bu ayın başında kaldırılmıştı.

Bugüne kadar 1 milyon 9 bin 926 vakanın görüldüğü ülkede, 1513 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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