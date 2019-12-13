Nuh Albayrak AA'nın ‘Yılın Fotoğrafları’ oylamasına katıldı: ‘Bu fotoğraf, İsrail zulmünü özetliyor’
Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen ‘Yılın Fotoğrafları’ oylamasına katıldı.
Albayrak, ‘haber’ kategorisinde ‘İsrail polisinden Mescid-i Aksa’da saldırı’ ve ‘yaşam’ kategorisinde ‘Harran’da yaşam’ fotoğraflarını seçti. Albayrak, ‘spor’ kategorisinde ise ‘Millilerden asker selamı’ adlı fotoğrafa oy verdi. Albayrak, haber fotoğrafında ‘fotoğrafın haber’ olduğunu dile getirerek, “Bazen altına bir şey yazmanıza bile gerek kalmaz. Faiz Abu Rmeleh’in ‘İsrail polisinden Mescid-i Aksa’da saldırı’ fotoğrafı beni çok etkiledi. O, bugüne kadar İsrail zulmü ile ilgili yazdığımız ne varsa tamamını özetleyen bir kare” dedi.
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