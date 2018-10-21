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Numan Kurtulmuş: (Cemal Kaşıkçı olayı) çok vahim sonuçları olacaktır

AK Parti Genel Başkan yardımcısı Numan Kurtulmuş Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak, “En zor durum bu durum. Ne olduğuna dair şüpheler var ama kesin bir sonuca dönüştürülmüş değil. Ancak durum kamuoyunun yansıdığı gibiyse hiçbir şekilde bu işin üzerini örtme Suudi Arabistanlıların da yapabileceği bir şey değildir. Eğer gerçekten böyleyse çok vahim sonuçları olacaktır” dedi.

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CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında konuşan Kurtulmuş şunları söyledi:
 
Meselenin geneline baktığınız zaman 2018 yılında dünyanın büyük metropollerinden birisinde ve bir ülkenin konsolosluğunda dünyaca bilinen bir gazeteci içeri giriyor ve dışarı çıkamıyor.
 
Olay çok sıcak olduğu için belki fazla farkında değiliz ama, gerçekten hepimizin kanını donduran insanlığın bittiği ürkütücü korkunç bir olaydır.
 
Türkiye olarak bir kere kestirmeden şunu söylemek isteriz, yani hiçbir şekilde bu meselenin üstünün örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Şu anda devam eden resmi bir soruşturma var.
 
Tabi resmi makamlar ortaya çıkan bilgi ve bulgular kesinleştikten sonra açıklama yapma durumundalar. Ama Türkiye bu işin üzerinin örtülmesine asla müsaade etmeyecek.
 
Meselenin aslı neyse onun ortaya çıkması için gayret sarf edecek. İnşallah en kısa zamanda meselenin hakikati ortaya çıkar.
 
En zor durum da bu durum. Yani ne olduğu hakkında yoğun şüpheler var. Ama bilgiler ve bulgularla desteklenmiş kesin bir sonuca dönüştürülmüş değil.
 
Ve burada işte diyelim eğer gerekten olay dünya kamuoyuna yansıdığı gibiyse. Suudi Arabistan'dan bir tim geldi, onun içinde iki üç tane adam bunu katletti gitti, diyerek de hiçbir şekilde bu işin üstünü örtmek Suudi Arabistanlıların yapacağı bir durum değildir.
 
Yani konsoloslukta işlenen bir suç bir devletin konsolosluğunda işlenen bir suç üst düzey yetkililerin haberi olmadan işlenemez. Eğer bu suç gerçekten böyleyse deliller bu sonuca götürürse ortada çok vahim bir sonuç olacaktır. Ve bunun gerçekten çok ciddi hukuki sonuçlarının olması lazım.

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